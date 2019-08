‘Sterling strijkt met nieuwe Nike-deal ruim honderd miljoen euro op’

Raheem Sterling wordt wellicht de eerste voetballer die op Air Jordan-schoenen van het merk Nike gaat spelen, zo weet The Telegraph maandag te melden. De lucratieve schoenendeal voor de aanvaller van Manchester City kan naar verluidt oplopen tot een bedrag van omgerekend bijna 110 miljoen euro. Sterling zit in het laatste jaar van zijn contract bij Nike, waardoor veel concurrenten naar zijn diensten hengelen.

Air Jordan, een dochteronderneming van Nike, wil Sterling inzetten als boegbeeld van de allereerste voetbalschoenenlijn. Het ambitieuze merk zette een jaar geleden de eerste stappen in de voetbalwereld, toen een samenwerking werd aangegaan met Paris Saint-Germain. De naam Air Jordan werd in 1984 speciaal gecreëerd voor oud-basketballer Michael Jordan.

Sterling is al enige tijd een van de boegbeelden van Nike, dat verder ook exclusieve contracten heeft met onder meer Cristiano Ronaldo en Neymar. De vleugelaanvaller van the Citizens heeft zijn naam ook verbonden aan Gillette, waar ook David Beckham en Thierry Henry onder contract staan. Daarnaast heeft Sterling een deal met Microsoft om de Xbox-gameconsole en EA Sports voor het gebruik van het populaire FIFA te promoten.

De 51-voudig international van Engeland heeft ook op clubniveau een lucratief contract, want de vleugelspits ontvangt bij de regerend landskampioen naar verluidt een weeksalaris van circa 325.000 euro. Nike gebruikte Sterling afgelopen seizoen ook al als boegbeeld in een campagne tegen racisme. De Manchester City-aanvaller werd naar eigen zeggen racistisch bejegend door enkele supporters van Chelsea, waarna Nike direct in actie kwam met een groots opgezette campagne.