De Boer onder de indruk: ‘Hij en Malen kloppen zeker op de deur’

Myron Boadu scoorde zondag niet namens AZ tegen RKC Waalwijk, maar stond met twee assists wel aan de basis van de 0-2 overwinning op de promovendus. De talentvolle aanvaller maakte een uitstekende indruk, zag ook Ronald de Boer. De analist van FOX Sports ziet veel potentie in de achttienjarige centrumspits en denkt dat hij in de nabije toekomst in beeld komt voor Oranje.

Na het vertrek van Wout Weghorst begon Boadu vorig seizoen al als eerste spits van AZ. In de vijfde speelronde raakte hij echter zwaar geblesseerd tegen Feyenoord, waarna een lange revalidatieperiode begon. In april maakte hij zijn rentree, in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Dit seizoen krijgt hij het vertrouwen van trainer Arne Slot en dat betaalt hij tot dusver uit. “Boadu verbaast ons niet, want voor zijn blessure vonden we hem al goed. Maar hij laat het wekelijks zien en vandaag (zondag, red.) weer. Hij is echt zoals je een spits wil zien, met veel diepte in zijn spel”, aldus De Boer.

Boadu staat na twee wedstrijden op een doelpunt en drie assists, terwijl hij in de tweede voorronde van de Europa League ook al trefzeker was. “Hij is een mooie speler en pas achttien jaar”, vervolgt de oud-international, die verwacht dat de aanvaller in beeld is bij bondscoach Ronald Koeman. “We hebben een beetje een spitsenprobleem in het Nederlandse voetbal, maar Donyell Malen en hij kloppen zeker op de deur. Het is misschien iets te vroeg, maar wel lekker dat deze jongens zich zo ontwikkelen.”

Waar De Boer verwacht dat Boadu 'zeker' in beeld zal zijn bij Oranje voor het WK van 2022, tempert Kenneth Perez de verwachtingen. “Hij heeft onwijs veel potentie, maar vergeet niet dat hij nu speelt bij een subtopper. Dat is anders dan bij een topclub. Zet hem maar eens neer bij PSV en laat het dan maar eens over een langere periode zien”, aldus de Deen. “Maar dat dit een jongen is met potentie, dat is wel heel erg duidelijk.”