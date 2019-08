Van Hanegem: ‘Hoe kan zo'n goede speler zo vaak trutballen geven?’

Ajax maakte afgelopen vrijdag wereldkundig dat Hakim Ziyech zijn handtekening had gezet onder een nieuw contract. De 26-jarige middenvelder ligt daardoor tot medio 2022 vast in Amsterdam. Willem van Hanegem vindt Ziyech een geweldige speler, maar weet niet zo goed waar hij naartoe had gemoeten.

“Bij Ajax verdienen spelers tegenwoordig heel goed, maar daarbij is Ziyech in Amsterdam gewoon erg op zijn plaats. Al zijn hele carrière vind ik hem een geweldige speler”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. De oud-international plaatst echter wel een kritische noot bij het spel van Ziyech. “Maar hij verliest wel vaak de bal. Hoe kan zo'n goede speler zo vaak trutballen geven?”

“Bij Ajax kan hij zich dat permitteren. Bij grote ploegen in het buitenland zou hij er gezanik over krijgen. Dat beseft Ziyech waarschijnlijk ook”, vervolgt de Kromme. Sevilla was eerder deze zomer nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Ziyech, maar de Marokkaans international zag weinig in een overstap naar los Rojiblancos. “Ja, hij heeft gezegd dat hij Sevilla, waar hij heen kon, niet goed genoeg vindt. Maar niet iedereen kan zomaar terecht bij Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City of Liverpool.”