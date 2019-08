Neymar zorgt voor ophef: ‘Ik zag het op een telefoon van mijn collega’

Neymar was zondagavond niet van de partij in de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Nîmes (3-0). Tot ongenoegen van de fans van les Parisiens ontbrak de Braziliaanse aanvaller vanwege ‘transferperikelen’. PSG-trainer Thomas Tuchel geeft na afloop van de eerste competitiewedstrijd van het seizoen te kennen dat er sprake is van een enigszins frustrerende situatie en is op de hoogte van de uitingen van het publiek.

“Ik heb geen nieuws over zijn toekomst. Hij is nog altijd onderdeel van ons team, hij was erg belangrijk. Als we Neymar verliezen, zal ik misschien niet slapen. Want het zou moeilijk zijn om hem te verliezen en op zoek te moeten naar een speler die hetzelfde kan. Misschien is geen nieuws in dit geval goed nieuws. Het is heel lastig om er weinig over te weten, want ik wil hem graag gebruiken. Ook zonder hem zullen we een oplossing moeten vinden”, zegt Tuchel tegenover Canal+.

“Ik probeer hem ervan te overtuigen om te blijven. Aan de andere kant is het zijn persoonlijke keuze. Het is iets tussen hem en de club”, vervolgt de Duitse oefenmeester. De fans van PSG lieten zondag tijdens het duel met Nîmes hun mening horen over de houding van Neymar en vroegen hem onder meer om ‘op te rotten’. “Het is lastig, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik zag de reactie van het publiek op een telefoon van mijn collega, want ik heb het tijdens de wedstrijd niet gehoord. Of ik het kan begrijpen? Ja en nee, maar zo werkt het nu eenmaal in het leven.”

“De emoties zijn serieus, dat zal altijd zo blijven. Aan de andere kant is Neymar nog steeds een speler van ons, mijn speler. Ik zal mijn spelers altijd beschermen. Ik kan begrijpen dat niet iedereen het fraai vindt wat hij heeft gedaan. Dat kan ik begrijpen, maar we moeten onze emoties tot op zekere hoogte uiten”, stelt Tuchel. PSG heeft naar verluidt een prijskaartje van tweehonderd miljoen euro aan Neymar gehangen en Barcelona en Real Madrid zijn momenteel in de markt voor de Braziliaanse aanvaller.

“We zullen zo goed mogelijk proberen te presteren zonder hem. We zullen zien wat er met hem gebeurt, maar zonder hem zijn we niet hetzelfde team. Daar hoef ik niet over te liegen”, voegt ploeggenoot Kylian Mbappé toe. “Maar we zullen verdergaan en het beste van onszelf proberen te geven. Of ik wil dat Neymar blijft? Ik denk dat ik daar al antwoord op gegeven heb, dat weten jullie heel goed. Ga maar met hem praten, ik kan jullie zijn nummer wel geven.”