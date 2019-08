Valentijn Driessen voorziet problemen: ‘Jaap Stam wist nergens van’

Achter de schermen speelt zich bij Feyenoord ‘een ware richtingenstrijd’ af, zo verzekert Valentijn Driessen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is de huidige basisplaats van Renato Tapia niet alleen ‘een dikke middelvinger’ van de Peruviaan naar Feyenoords interim technisch directeur Sjaak Troost, maar ook een signaal van trainer Jaap Stam naar Troost en Dirk Kuyt.

Driessen omschrijft Kuyt, die trainer van Feyenoord Onder-19 is, als ‘het hulpje van Troost’, en geeft aan dat beiden verantwoordelijk zijn voor de toekomst van de Rotterdamse club. “Troost en Kuyt willen dat Stam investeert in de eigen jeugd en talenten een kans biedt op het hoogste niveau”, verzekert de journalist maandag in zijn column in het dagblad. “Troost en Kuyt zien de opleiding op Varkenoord als levensader van Feyenoord in deze moeilijke tijd.”

Stam gaat echter voor direct succes met al het voorhanden zijnde spelersmateriaal. “Ze willen Stam de tijd geven zolang hij zich maar schaart achter de beleidskeuze voor de jeugd”, zo verzekert Driessen, die erop wijst dat de oefenmeester in de voorbereiding veel talenten liet meetrainen. “Alleen was er volgens Stam onvoldoende kwaliteit. Eigenlijk had hij alleen fiducie in Orkun Kökcü en in mindere mate Wouter Burger. Vandaar dat Stam is teruggevallen op Tapia. Stam koos voor zekerheid en ervaring in alle gelederen om Europees te overleven.”

Troost had Tapia juist volledig afgeserveerd omdat de middenvelder weigerde mee te werken aan een voor Feyenoord lucratieve transfer naar Rusland. Een hard gelag voor Troost en Kuyt. “Om toch armslag te verwerven, voelden Troost en Kuyt zich vorige week gedwongen Jeremiah St. Juste te verkopen. Tot ontsteltenis van Stam, die nergens van af wist”, claimt Driessen. “Ter compensatie schoof Troost het ontbinden van Jan-Arie van der Heijdens contract even voor zich uit.”

“Weigeren partijen richting elkaar te bewegen dan ligt de boel in Rotterdam op ramkoers. Stam gaat zo’n strijd verliezen omdat Troost en Kuyt de baas zijn en hun toekomstvisie de leidraad is voor de toekomst.” Driessen verzekert tot slot dat Stam jeugd uit de opleiding zal moeten klaarstomen en inpassen in het eerste elftal en dat hij in zijn eentje staat na het vertrek van Martin van Geel en Jan de Jong. “Troost en Kuyt stellen zich keihard op richting Stam, voor wie het buigen of barsten is.”