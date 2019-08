Ronald de Boer: ‘Hij zou kunnen doen wat Van de Beek bij Ajax doet’

Feyenoord kan op het moment niet beschikken over de niet fitte Nicolai Jörgensen en Dylan Vente en Jaap Stam loste dat probleem zondag tegen sc Heerenveen op door Steven Berghuis in de punt van de aanval te posteren. De Oranje-international kon zijn ploeg echter niet verder helpen dan een 1-1 gelijkspel en Ronald de Boer denkt dat Berghuis meer ondersteuning nodig heeft als hij daadwerkelijk op die positie blijft spelen.

“Berghuis is geen spits, maar hij heeft wel heel veel kwaliteiten. Hij kan vanuit het niets een pass verzenden, hij kan dribbelen en schieten van buiten de zestien. Dan moet je andere mensen hebben die dat herkennen en dan diep gaan”, analyseert De Boer bij FOX Sports.

Jens Toornstra ontbrak vanwege blessureleed eveneens nog en De Boer denkt dat hij Berghuis juist goed zou kunnen ondersteunen. “Toornstra zou in mijn ogen kunnen doen wat Donny van de Beek bij Ajax doet. Hij zou dat heel goed in kunnen vullen. Dusan Tadic is eigenlijk ook een gemaakte spits en als hij weggaat uit de punt, gaat Van de Beek er overheen. Dat zou Toornstra eigenlijk ook goed moeten kunnen”, gaat hij verder.

Sam Larsson was wel van de partij aan de kant van Feyenoord, maar wist geen potten te breken: “Als je hem dan vandaag ziet, ook die houding”, is De Boer kritisch. Hij krijgt bijval van Kenneth Perez: “Tegen z’n oude club, dan denk je dat hij wat wil laten zien. Maar hij loopt er maar een beetje bij en verdedigend doet hij dan ook weinig. Dat is echt een probleem bij Feyenoord.”