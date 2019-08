De Telegraaf: Thomas Bruns gaat een binnenlandse transfer maken

Thomas Bruns gaat een binnenlandse transfer maken. De Telegraaf weet zondagavond namelijk te melden dat de creatieve middenvelder op het punt staat Vitesse tijdelijk te verlaten voor PEC Zwolle. Bruns gaat naar verluidt op huurbasis aan de slag bij de club uit Overijssel en zit zondag al op de tribune bij het uitduel van PEC met FC Utrecht.

Bruns zit bij Vitesse al enige tijd op een dood spoor. De 27-jarige middenvelder kon vorig seizoen in de eerste seizoenshelft in alle competities slechts viermaal rekenen op een basisplaats en werd vervolgens in de winterstop verhuurd aan FC Groningen. Bij die club maakte hij een prima indruk, maar deze zomer keerde Bruns weer terug in Arnhem.

De ex-speler van Heracles Almelo komt bij Vitesse echter nog altijd niet voor in de plannen van trainer Leonid Slutsky en kwam deze voetbaljaargang zelfs helemaal nog niet in actie. Bruns zal zich naar verluidt maandag melden bij PEC voor een medische keuring, waarna hij zich voor één seizoen zal verbinden aan de club van nieuwbakken trainer John Stegeman.