Erik ten Hag hoopvol over ‘probleempje’: ‘Hij heeft last van zijn bilspier’

Erik ten Hag was een tevreden trainer na afloop van de eenvoudige zege van Ajax op FC Emmen (5-0). De oefenmeester gaf te kennen dat de intenties van de Amsterdammers steeds beter zichtbaar worden en dat men met veel dynamiek op de helft van de tegenstander wil spelen. “Maar we zitten nu nog eigenlijk midden in onze voorbereiding.”

“We moeten nog aan elkaar wennen en ook ik zoek nog naar de juiste koppels.” Ten Hag gaf Joël Veltman de voorkeur boven Perr Schuurs in het centrum van de defensie. “Joël deed het goed, hij mag ook niet meer weg bij ons." Ten Hag was ook tevreden over de invalbeurten van Quincy Promes en Klaas-Jan Huntelaar. Promes was bij twee goals betrokken. Huntelaar liet met twee doelpunten zien waarom hij als invaller de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg.

“Huntelaar was dinsdag tegen PAOK Saloniki ook al goed”, zei Ten Hag, die uitkijkt naar de return van dinsdag tegen de Grieken. “We zullen dan weer beter moeten spelen dan tegen FC Emmen. Maar die wedstrijd moeten we winnen, die is te belangrijk.” Het is de vraag of Noussair Mazraoui dan kan spelen. De middenvelder liet zich zaterdag vroegtijdig vervangen door Eredivisie-debutant Sergiño Dest.

“Mazraoui is een probleempje. Hij heeft last van zijn bilspier,maar we hopen dat het geen probleem wordt", besloot de oefenmeester van Ajax. "Dest heeft zich daarbij uitstekend ontwikkeld. Ik hoop dat hij zo doorgaat en verder vecht voor zijn plek in de basis.”