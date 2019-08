FC Groningen baalt: ‘Wanneer is iets geel en wanneer is iets rood?’

Danny Buijs vond na de rode kaarten voor Ramon Pascal Lundqvist en Mike te Wierik in het verloren duel met FC Twente (1-3) dat er meer duidelijkheid moet komen. “Wanneer is iets geel, wanneer is iets rood?”, vroeg de oefenmeester van FC Groningen zich openlijk af bij FOX Sports. “Het verandert nu per week.”

Buijs had het daarbij met name over de eerste veldverwijzing van Lundqvist. De zomeraanwinst haakte Javier Espinosa zonder de intentie de bal te spelen. Bij de tweede keer rood kwam Te Wierik volgens de arbitrage met gestrekt been in. “In eerste instantie had ik niet de indruk dat het een overtreding was. Maar het gaat soms zo snel dat je het niet weet. Lastig, Mike ging er wel wild in”, erkende de coach van de noorderlingen.

“De bal valt tussen mij en Vuckic”, blikte Te Wierik in gesprek met RTV Noord terug op het moment. “We gaan allebei met gestrekt been naar de bal toe. Ik probeerde mijn actie nog af te breken en hem niet te raken. Het was niet handig, maar het was absoluut niet mijn intentie om hem te raken. Ik had nog nooit een rode kaart gehad. Ik vind het geen rood.”

“Natuurlijk, ik was te laat en onhandig. Maar ik probeer me echt in te houden. We verliezen door fouten van onszelf. Twente komt twee keer bij de goal en het is meteen raak.” Te Wierik weet de nederlaag niet aan de scheidsrechter. “Je moet de oorzaak altijd bij jezelf zoeken. Duidelijk is wel dat het niet helpt natuurlijk.”

Met negen man, voor rust al, speelde Groningen in feite een kansloze wedstrijd. “Toch gaven we nauwelijks kansen weg”, benadrukte Buijs. “De tegentreffers kwamen uit een vrije trap en een strafschop. Ik ben heel blij met de manier waar wij dan toch terugknokken en op 1-2 komen. Dat Twente dan profiteert van de ruimte is logisch.”