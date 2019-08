Tottenham Hotspur slaat laat toe op eerste speeldag van Premier League

Tottenham Hotspur heeft op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen in de Premier League een enigszins moeizame overwinning geboekt. Het team van manager Mauricio Pochettino was zaterdagavond in het eigen Tottenham Hotspur Stadium met minimaal verschil te sterk voor Aston Villa, dat voor het eerst na drie jaar weer op het hoogste niveau actief is: 3-1. Aanwinst Tanguy Ndombélé en Harry Kane (tweemaal) bogen in de laatste zeventien minuten een vroege openingstreffer van the Villans om.

Dean Smith was ongetwijfeld over de indruk van de manier waarop Aston Villa in de eerste helft speelde. De bezoekers uit Birmingham, met Anwar El Ghazi in de basis, lieten in verdedigend opzicht een goede indruk achter, maar oogden ook gevaarlijk toen het doelgebied van Hugo Lloris werd opgezocht. Ondanks een goede start van Tottenham, met twee goede kansen voor Lucas Moura, verscheen na negen minuten de 0-1 op het scorebord. Na een lange bal van Tyrone Mings rukte John McGinn op door het hart van de defensie van Tottenham, zette hij Davinson Sánchez op het verkeerde been en schoof hij de bal achter Lloris.

De openingsgoal, tegen de verhouding in, was een hard gelag voor Tottenham, dat in enkele fases van de eerste helft creativiteit ontbeerde en moeite had om Aston Villa te ontregelen. Kane had in de slotfase van de eerste helft nog enkele kleine kansjes, maar zonder resultaat. Ook in de tweede helft had het team van Pochettino moeite om een oplossing op het spel van Aston Villa te vinden en de oefenmeester koos ervoor om na ruim een uur spelen Harry Winks naar de kant te halen, ten faveure van Christian Eriksen.

Met Eriksen binnen de lijnen oogde Tottenham daadkrachtiger: een eerste inzet van de Deen ging naast en Tom Heaton voorkwam dat een poging van Sánchez op aangeven van Eriksen de 1-1 betekende. In de 73e minuut was het alsnog raak. Lucas Moura behield het overzicht en zag hoe een goed en laag schot van Ndombélé achter Heaton eindigde. In de laatste vier minuten van de extra tijd liet Kane zich gelden. Hij stond op de goede plek toen een inzet van Jack Grealish werd geblokt en enkele minuten later scoorde hij ook op aangeven van Moussa Sissoko, profiterend van de ogenschijnlijke vermoeidheid bij de bezoekers.