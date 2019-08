‘Mijn spel bij Jong Ajax was niet goed genoeg voor een plek in het eerste'

Perr Schuurs heeft zich in de voorbereiding op dit seizoen in de basis gespeeld bij Ajax en in gesprek met Voetbal International kijkt de talentvolle verdediger terug op de ontwikkeling die hij in Amsterdam heeft doorgemaakt. De mandekker kwam een jaar geleden over van Fortuna Sittard en speelde vorig seizoen voornamelijk in Jong Ajax. “Ik wist dat ik eerst in de beloftenploeg zou gaan spelen, zo is dat vooraf duidelijk besproken met de clubleiding”, aldus Schuurs.

De negentienjarige verdediger brak door bij Fortuna Sittard en werd daar al op jonge leeftijd aanvoerder. Liverpool had eerder al interesse en ook PSV wilde hem hebben, maar het was Ajax dat hem uiteindelijk wist in te lijven. “Natuurlijk hoopte ik dat het sneller zou gaan, dat ik eerder al speeltijd in het eerste elftal kon pakken”, kijkt Schuurs terug op zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst. “Los van het bekertoernooi dan. Maar goed, geen enkele trainer zou het centrale duo De Ligt-Blind uit elkaar gehaald hebben. Dus was het logisch dat ik op mijn beurt moest wachten.”



Schuurs benadrukt dat hij naar eigen inzicht nog tekort kwam voor het eerste elftal. “Mijn spel bij Jong Ajax was vorig seizoen gewoon nog niet goed genoeg voor een plek in de hoofdmacht”, legt hij uit. “Zolang je nog foutjes maakt in de Eerste Divisie, ben je nog niet klaar voor de Champions League. Zo simpel is het gewoon. Er zat een stijgende lijn in gedurende het seizoen, dat was mooi en daar hield ik me aan vast.”

In de Johan Cruijff Schaal tegen PSV begon Schuurs in de basis en ook tegen Vitesse en PAOK Saloniki verscheen hij aan de aftrap. “De stap naar Ajax was groter dan ik had verwacht”, vervolgt Schuurs. “Hier is alleen de top goed genoeg, dat weet je van tevoren. Maar je moet het in de praktijk ervaren om erachter te komen wat presteren op dit niveau allemaal vereist. Stap voor stap ben ik daarin gegroeid. Daarom is het goed dat we de tijd hebben genomen voor dit proces.”