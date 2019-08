Real Madrid wendt zich nader tot Ajax na teleurstellende afloop van ‘D-Day’

Paul Pogba lijkt deze maand nergens heen te gaan. Volgens AS is Real Madrid er niet in geslaagd om de middenvelder op de slotdag van de Engelse transfermarkt los te weken bij Manchester United. Hoewel Premier League-clubs de komende weken nog wel spelers kunnen verkopen aan buitenlandse clubs, zal Manchester United daar niet aan meewerken nu er geen vervanger meer kan worden binnengehaald.

Donderdag was 'D-Day' voor Real Madrid, zo schrijft AS. Trainer Zinédine Zidane pleitte intern nadrukkelijk voor de komst van zijn landgenoot Pogba. Tweemaal deed Real Madrid een poging om de onderhandelingen met Manchester United te openen, maar de Engelsen hielden vast aan de vraagprijs van 170 miljoen euro. Dat bedrag was Real Madrid te gortig, mede omdat er nog een flinke commissie bovenop zou komen voor zijn zaakwaarnemer Mino Raiola.

Manchester United en Real Madrid spraken de afgelopen jaren meermaals met elkaar op de slotdag van een transfermarkt, zoals bij de mislukte poging vanuit Engeland om Fábio Coentrão in 2013 binnen te halen, of bij het afketsen van de komst van David de Gea in 2015. Het was dus niet ondenkbaar dat de clubs zouden proberen om er donderdag nog uit te komen inzake Pogba, maar dat is in ieder geval niet gelukt.

Volgens AS zal clubvoorzitter Florentino Pérez van Real Madrid zich nu nog nadrukkelijker wenden tot Donny van de Beek. De middenvelder van Ajax wordt gezien als een veel goedkoper alternatief voor Pogba. De Spaanse krant schat dat Van de Beek tussen de 50 en 55 miljoen euro moet kosten. Hij wordt gezien als een 'toegewijd talent met groeimogelijkheden', maar de nadrukkelijke voorkeur van Zidane ging uit naar Pogba.