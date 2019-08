Foto's verraden langverwachte overstap van Ryan Sessegnon naar de top

Ryan Sessegnon maakt zijn langverwachte transfer naar de top van de Premier League. De negentienjarige linkervleugelspeler wordt al jaren gerekend tot de grootste talenten van Engeland, maar bleef ondanks interesse van meerdere grootmachten bij Fulham. Donderdag, vlak voor het verstrijken van de transferdeadline, blijkt uit foto's op sociale media echter dat Sessegnon zich gaat verbinden aan Tottenham Hotspur.

De transfer is nog niet officieel aangekondigd, maar op foto's vanuit het Tottenham Hotspur Stadium is te zien dat de jongeling poseert met het shirt van zijn nieuwe club. Diverse media, waaronder de BBC, melden dat de overstap een feit is en dat het alleen nog wachten is op de officiële mededeling van de betrokken clubs. Sessegnon verlaat Fulham na drie seizoenen, waarvan twee in de Championship en een in de Premier League. Op het hoogste niveau speelde hij vorig seizoen 35 wedstrijden.



Sessegnon had een contract tot medio 2020 bij Fulham, al hadden the Cottagers een optie om twee seizoenen langer met hem door te gaan. Zodoende moest Tottenham een transfersom betalen en volgens de BBC komt dat bedrag neer op 25 miljoen pond, omgerekend 27,1 miljoen euro. Via bonussen zou het bedrag kunnen oplopen tot maximaal 32,5 miljoen euro. De international van Engeland Onder-21 is na Jack Clarke en Tanguy Ndombélé de derde zomeraankoop voor Tottenham.

Hoewel de transfermarkt bijna de deuren sluit, lijkt de verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen nog niet klaar. Naast Sessegnon gaat ook Giovani Lo Celso zich aansluiten bij Tottenham. Volgens de BBC wordt de Argentijnse middenvelder gehuurd met een verplichte optie tot koop. The Guardian meldde eerder dat het om een bedrag van zestig miljoen euro ging. Het is niet waarschijnlijk dat naast Sessegnon en Lo Celso andere spelers deze donderdag gaan tekenen bij Tottenham.