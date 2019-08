Juventus en Man City sluiten deals van 65 en 37 miljoen euro

João Cancelo vervolgt zijn loopbaan bij Manchester City, zo maakt de landskampioen van Engeland woensdagavond bekend. De Portugese verdediger heeft een contract tot medio 2025 ondertekend bij de kampioen van de Premier League en kost 65 miljoen euro. Als onderdeel van de overeenkomst bewandelt Danilo voor 37 miljoen euro de omgekeerde weg, meldt Juventus in een officieel statement. De totale balans is dus dat Manchester City 28 miljoen euro plus Danilo betaalt om Cancelo binnen te hengelen.

De deal hing al een tijd in de lucht en werd woensdagmiddag, tien uur voor het officiële bericht, al verklapt door Benjamin Mendy Manchester City maakte woensdag bekend dat de Zuid-Koreaanse speelster Lee Geum-Min is binnengehaald voor het vrouwenteam. De international van het Aziatische land komt over van Gyeongju KHNP. Mendy reageerde door haar op Twitter welkom te heten. "Welkom hier!", schreef de Fransman. "Ben je in de gangen toevallig een Portugese rechtsback tegengekomen?"

Cancelo wordt na Angeliño en Rodri de derde zomeraankoop van Manchester City. Hij is samen met Aymeric Laporte, die in 2017 overkwam van Athletic Club, de op drie na duurste aankoop ooit van Manchester City. Alleen Riyad Mahrez, Rodri en Kevin De Bruyne werden voor meer geld binnengehaald. "Manchester City is een fantastische club met een geweldige manager", zegt de Europees kampioen van 2016. "Ik was van alles onder de indruk: van de faciliteiten tot de speelstijl. Ik wil mijn spel altijd verbeteren en ik wil prijzen pakken. Ik geloof dat dat hier kan."

Danilo tekent op zijn beurt een vijfjarig contract in Turijn. Zijn transfersom wordt, net als die van Cancelo, over drie jaar uitgesmeerd. De 28-jarige Braziliaan werd in 2017 door Manchester City overgenomen van Real Madrid voor dertig miljoen euro. Hij werd echter geen vaste basiskracht: in zijn eerste seizoen speelde Danilo 23 duels in de Premier League en in de vorige jaargang kwam hij maar 11 keer in actie. Zijn contract in het Etihad Stadium liep nog drie jaar door.