‘Philippe Coutinho zegt ‘nee’ tegen verhuurperiode in de Premier League’

Philippe Coutinho ziet niets in een verhuurperiode bij Tottenham Hotspur, zo weet Sky Sports woensdagmiddag te melden. De aanvallende middenvelder van Barcelona werd eerder deze week aangemerkt als tijdelijke aanwinst van buurman Arsenal. The Spurs hebben naar verluidt nog wel kans op het aantrekken van Giovani Lo Celso, voor wie zestig miljoen euro zou zijn gereserveerd.

De 23-jarige middenvelder van Real Betis staat al enige tijd op het lijstje van Tottenham. In de Spaanse media doken eerder al berichten op dat de vraagprijs rond de zeventig miljoen euro zou liggen. Betis heeft al ingespeeld op een mogelijk vertrek van Lo Celso door Nabil Fekir over te nemen van Olympique Lyon. Voor de wereldkampioen uit Frankrijk werd 25 miljoen euro betaald.

Coutinho werd eerder in de Franse media gelinkt aan een overstap richting Paris Saint-Germain, al bleef een concreet bod vanuit Parijs uit. De Braziliaanse middenvelder kwam in januari 2018 voor een recordbedrag van 120 miljoen euro naar Barcelona, maar wist nimmer een vaste plaats te veroveren. Coutinho speelde eerder vier seizoenen in het shirt van Liverpool. Vertegenwoordigers van Arsenal zouden zondag rondom de oefenwedstrijd tegen Barcelona hebben gesproken over de mogelijkheid om de Zuid-Amerikaan tijdelijk naar Londen te halen.

Tottenham is dus nog druk bezig in de laatste dagen van de transfermarkt, want in de Italiaanse media verschenen berichten dat Juventus een bod van zeventig miljoen euro zou hebben ontvangen voor Paulo Dybala. Ook Manchester United heeft interesse in de Argentijnse aanvaller en zou Romelu Lukaku willen gebruiken in een ruildeal. Tottenham zoekt naar een opvolger van Christian Eriksen, die zijn aflopende contract niet wil verlengen en zijn zinnen heeft gezet op een transfer richting Real Madrid.