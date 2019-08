Voormalig Arsenal-aanvoerder krijgt trap na: ‘Je moet je schamen’

Laurent Koscielny heeft Arsenal ingeruild voor Girondins Bordeaux en de manier waarop de transfer tot stand is gekomen wekt de woede van Ian Wright. Volgens de oud-aanvaller van the Gunners moet Koscielny zich schamen voor zijn houding ten opzichte van de club die hem negen seizoenen lang in dienst had.

Wright doelt op een video waarin Koscielny zijn Arsenal-shirt demonstratief uittrekt, waarna het shirt van Bordeaux zichtbaar wordt. “De respectloze manier van doen doet echt pijn. Je moet je schamen voor de manier waarop je Arsenal na negen seizoenen verlaat. Je hebt je zin gekregen en vindt het desondanks nodig om nog even een steek onder water te geven. Ik hoop maar dat het allemaal de moeite waard is geweest op de lange termijn”, schrijft Wright op Twitter.

Nouveau joueur, nouveau maillot, retrouvez-le dès maintenant ici ? https://t.co/6Jb2BRKbIo pic.twitter.com/eCfsGaSUYS — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 6 augustus 2019

Koscielny gaf op Instagram tekst en uitleg over zijn beslissing om Arsenal na negen jaar te verlaten. “Mijn wens om te vertrekken was al langer bekend bij mijn ploeggenoten en de manager. Het is een weloverwogen beslissing geweest. Dit voelt voor mij als een nieuwe start als voetballer, maar ook zeker als familiemens. Ik hoop dat jullie dat begrijpen en ben ontzettend dankbaar voor de jaren bij Arsenal. De club en de supporters hebben altijd veel voor mij betekend.”

Koscielny wilde Arsenal ondanks een doorlopend contract verlaten en liet daardoor verstek gaan bij de tour door de Verenigde Staten in de voorbereiding. De clubleiding baalde van zijn houding en maakte dat ook kenbaar in een officieel statement. Desondanks tekende Koscielny dinsdag een tweejarig contract bij Bordeaux, dat volgens de BBC circa vijf miljoen euro heeft betaald voor de transfer.