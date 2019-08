Willem II huurt opnieuw en hoopt op negen ton uit Barcelona

Jhonny Quiñónez zal op korte termijn de overstap naar Willem II maken, zo meldt het Brabants Dagblad woensdag. Volgens het regionale dagblad komt de 21-jarige middenvelder op huurbasis over van SD Aucas, de club waar afgelopen seizoen Diego Palacios van werd gehuurd. Enige restrictie: als de papierwinkel rondkomt.

Aucas hoopt dat de transferwaarde van Quiñónez na een jaar Tilburg dezelfde ontwikkeling zal doormaken als die van Palacios. Laatstgenoemde zal zijn loopbaan spoedig voortzetten bij Barcelona, waar hij deel gaat uitmaken van het tweede elftal en mee gaat trainen bij het eerste van Ernesto Valverde. Ook de Catalanen huren de linksback: mocht hij bevallen, dan kan hij voor een bedrag van zes miljoen euro worden overgenomen.

Willem II heeft naar verluidt een doorverkooppercentage van vijftien procent bij Aucas bedongen in ruil voor het in de etalage zetten van Palacios. Dat komt dus neer op een bedrag van negen ton, als Barcelona tot aankoop overgaat. Na Palacios wil Aucas nu Quiñónez bij Willem II in de etalage zetten, een middenvelder met een enorm loopvermogen.

Willem II ziet in Quiñónez de opvolger van Renato Tapia, die afgelopen seizoen gehuurd werd van Feyenoord. De talentvolle Eduadoriaan speelde in totaal 64 wedstrijden voor Aucas, waarin hij viermaal scoorde en zes assists gaf.