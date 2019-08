Ajacied verbaast analisten: 'Hij heeft zo'n ongelooflijk goede techniek'

Kasper Dolberg begint dinsdagavond in de basis bij Ajax tegen PAOK Saloniki, ondanks dat de Deense spits afgelopen weekeinde tegen Vitesse (2-2) zeer zwak speelde. Analisten Youri Mulder en Jan van Halst zijn vlak voor de wedstrijd in Griekenland verbaasd over de basisplaats van Dolberg.

"Het is best wel verrassend. Dolberg speelde afgelopen zaterdag echt een hele zwakke wedstrijd. Dit is wel een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar", merkt Mulder op bij Ziggo. "Natuurlijk moet je vertrouwen geven en niet te snel wisselen, want dat haalt je kleedkamer door elkaar en kan onrust geven. Maar ik vond wel dat hij zó zwak speelde, dat ik dacht: dan moet je wel flink boos geweest zijn, dat je hem nu laat staan. Afgelopen zaterdag kon echt niet."

Van Halst merkt op dat Dolberg op het veld amper emotie toont. Zo juicht de spits zelden uitbundig na een doelpunt. "Heeft hij dat op de trainingen ook dan?", vraagt de voormalig bestuurder van FC Twente aan presentator Jack van Gelder. Laatstgenoemde antwoordt bevestigend. "Het vreemde is: ook al scoort hij in een belangrijke wedstrijd, hij loopt gewoon weer normaal weg. Hij toont geen emotie. Je wil toch iets meer felheid zien."

Van Gelder merkt op dat Dolberg af en toe ruzie heeft met de bal. "Terwijl hij een ongelooflijk goede techniek heeft", reageert Mulder verbaasd. "We hebben dat eerste seizoen van hem gezien. Toen dacht je: het is een waanzinnige speler. Het zit in zijn hoofd, denk ik. Het heeft wellicht te maken met vertrouwen, of misschien is hij het kwijtgeraakt door die langdurige blessure (van twee seizoenen terug, red.)."