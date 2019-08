Ten Hag licht mutatie toe en vestigt hoop op duo: ‘Ze kunnen dat samen doen’

Noussair Mazraoui krijgt dinsdagavond in eerste duel van Ajax met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League het vertrouwen van Erik ten Hag. De trainer van de Amsterdammers heeft de Marokkaans international op het middenveld de voorkeur boven zomeraanwinst Razvan Marin en heeft daar naar eigen zeggen een goede reden voor.

Ten Hag geeft vlak voor de aftrap voor de camera van Ziggo aan dat Mazraoui langzaam ritme moet opdoen, nadat hij deze zomer later was aangesloten bij Ajax, vanwege zijn deelname met Marokko aan de Afrika Cup. "Daarnaast hebben we ook tactisch gekeken naar deze tegenstander. Noussair is een speler die heel dynamisch is en duelkracht heeft, en dat hebben we vandaag denk ik nodig op die positie", licht Ten Hag toe.

De Ajax-trainer ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor Donny van de Beek, die ondanks de belangstelling van Real Madrid gewoon in de basis start. “Donny is natuurlijk heel belangrijk in ons concept, maar daarom speelt Mazraoui vandaag ook op het middenveld: die twee kunnen samen diepgang en dynamiek verzorgen. Maar het zal ook belangrijk zijn om defensief een goed blok te hebben", vervolgt Ten Hag. "Het gaat om de juist balans tussen geduldig spelen en op de juiste momenten versnellen, zonder daarbij in het mes van de tegenstander te lopen."

Voorin behoudt Kasper Dolberg het vertrouwen van Ten Hag, ondanks een zwak optreden afgelopen weekend tegen Vitesse (2-2). "Toen speelde hij niet goed", beaamt Ten Hag. "Maar hij heeft een prima voorbereiding gehad en op de training laat hij heel goede dingen zien. In de Johan Cruijff Schaal (tegen PSV, red.) was hij ook scherp en scoorde hij. De afgelopen wedstrijd was hij wat minder. Ik wil het geen dilemma noemen, maar we hebben ook andere opties en die moet je ook serieus nemen, maar je kunt niet continu gaan wisselen. Dat is niet goed voor de ploeg: je moet een bepaald vertrouwen en een bepaald structuur aan de ploeg geven."