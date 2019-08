Jürgen Klopp looft ‘sensationele’ Nederlander: ‘Een fantastische voetballer’

Manager Jürgen Klopp zag onlangs tevreden toe hoe Ki-Jana Hoever een nieuw meerjarig contract ondertekende bij Liverpool. De keuzeheer van de Champions League-winnaar is namelijk onder de indruk van de zeventienjarige verdediger, die afgelopen seizoen debuteerde in de hoofdmacht van the Reds in de FA Cup-wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

“Ki-Jana is een geweldige jongen en tevens een sensationele jonge speler die heel veel kan leren”, deelt Klopp complimenten uit op de website van Liverpool. “Zeker toen hij in de oefenwedstrijd tegen Napoli (door Liverpool met 0-3 verloren, red.) aan de linkerkant van de verdediging kwam te spelen. Dat waren misschien wel zijn beste vijftien minuten van de voorbereiding.”

Klopp ziet echter ook dat Hoever nog een lange weg heeft af te leggen, zeker op fysiek gebied. “Daar had hij in de voorbereiding nogal wat moeite mee. We moeten echter niet vergeten dat sommige spelers nog erg jong zijn. Ki-Jana is nog maar zeventien jaar oud, echt bizar. Maar het gaat allemaal goedkomen, het is namelijk een fantastische voetballer en ik ben er erg gelukkig mee dat zijn contract is verlengd.”

Hoever komt normaal gesproken niet in aanmerking voor een basisplaats en zit daarmee in hetzelfde schuitje als Sepp van den Berg. De leeftijdsgenoot van Hoever werd voor circa twee miljoen euro overgenomen van PEC Zwolle, maar wordt aangemerkt als een aanwinst voor de lange termijn. Klopp kiest in het centrum van de Liverpool-verdediging doorgaans voor Virgil van Dijk en Joël Matip en beschikt daarnaast over Joe Gomez en Dejan Lovren.