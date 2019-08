René van der Gijp: ‘Hij heeft iets wat die lui van Real Madrid niet hebben’

Donny van de Beek speelt ondanks de mogelijke transfer naar Real Madrid dinsdagavond in Griekenland ’gewoon’ tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. De middenvelder van Ajax geniet concrete interesse van Real Madrid, dat naast de komst van Paul Pogba lijkt te grijpen maar desondanks toch het middenveld wil versterken. Van de Beek kan in Madrid voor zes jaar tekenen en zou vijf miljoen euro netto per jaar kunnen toucheren.

Wilfred Genee vroeg aan Wim Kieft of Real Madrid de juiste keuze voor Van de Beek is. “Nou, voor Van de Beek wel”, gaf de oud-aanvaller aan bij Veronica Inside. “Ik zat te denken. Wesley Sneijder, Arjen Robben, Rafael van der Vaart. Dat zijn betere voetballers, exceptionele spelers. Die hebben het daar ook niet helemaal gered. Die konden daar ook na een jaar weer gaan. Maar zou hij het daar redden?”

“Real Madrid wil spelers die het meteen laten zien”, vervolgde Kieft. “Spelers die exceptionele kwaliteiten hebben, ze denken daar niet in teamverband. Van de Beek is goed, maar hij is wel een teamspeler.” René van der Gijp moest lachen over de mogelijkheid voor Van de Beek om bij de Spaanse topclub aan de slag te gaan. “Wat moet hij dan zeggen? Nee, ik ben niet goed genoeg? Hij moet daar gewoon heengaan. Van daaruit kom je toch wel bij Arsenal terecht.”

Johan Derksen gaf aan dat Van de Beek ‘de glamour’ mist. Van der Gijp merkte echter op dat Van de Beek iets heeft wat ‘die lui daar niet hebben’, verwijzend naar de huidige voetballers van Zinédine Zidane. “Ze willen daar allemaal lekker voetballen en ze kunnen ook goed voetballen. Maar Van de Beek wil vuile meters maken. Maar er zijn bij Real Madrid en Barcelona maar heel weinig spelers die daar zin in hebben.”