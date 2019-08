‘Cocu krijgt mogelijk gezelschap van Rooney in opvallende functie’

Wayne Rooney keert mogelijk terug naar Engeland, zo meldt The Telegraph maandag. Derby County, de club van manager Philip Cocu, ziet naar verluidt een rol weggelegd voor de 33-jarige aanvaller als speler/coach en heeft de gesprekken met de speler van DC United geopend.

Het afgelopen seizoen was Frank Lampard de manager van Derby, maar hij vertrok deze zomer naar Chelsea. Mel Morris, de eigenaar van Derby, zou met Rooney opnieuw een high profile voormalig Engels international willen aantrekken en heeft daarover al gesproken met diens zaakwaarnemer Paul Stretford. Hoe de verhoudingen tussen Rooney en Cocu zouden komen te liggen bij Derby is niet duidelijk.

Rooney, die bij DC United vastligt tot eind 2021, gaf eerder al aan trainersambities te hebben. "Ik neem de stappen om mijn diploma's te behalen en als ik klaar ben als voetballer, zal ik bekijken welke mogelijkheden er zijn", zei de topscorer aller tijden van Engeland eerder. "Er zijn al eerder aanbiedingen geweest, maar op dit moment ben ik nog steeds voetballer en geniet ik ervan om te spelen."

Rooney doorliep de jeugdopleiding van Everton, maar is vooral bekend van zijn tijd bij Manchester United. De aanvaller speelde dertien seizoenen voor the Red Devils en kroonde zich daarin tot topscorer aller tijden van de club. In 2017 verruilde Rooney United voor zijn jeugdliefde Everton, maar na een seizoen vertrok hij alweer naar DC United.