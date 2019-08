Van den Brom valt op bij magnifieke comeback van FC Utrecht in Den Haag

FC Utrecht heeft de eerste wedstrijd van het seizoen op knappe wijze gewonnen. De ploeg herpakte zich na de uitschakeling door Zrinjski Mostar in de tweede voorronde van de Europa League, door een 2-0 achterstand bij ADO Den Haag om te zetten in een 2-4 zege. Voor John van den Brom, die in meerdere opzichten een opvallende rol speelde, was het zijn eerste zege als trainer van Utrecht en een overwinning op zijn oude club.

Ten opzichte van de Europese uitglijder tegen in Mostar van donderdag voerde trainer Van den Brom een wijziging door. Het was meteen een opvallende keuze: doelman David Jensen behoorde niet eens tot de selectie en Maarten Paes nam plaats onder de lat. Van den Brom bevestigde dat Jensen is gepasseerd en vond dat het ‘weinig zin’ had om hem op de bank te laten zitten, na de mededeling dat hij zijn basisplek was kwijtgeraakt. Halverwege de eerste helft werd Paes voor het eerst gepasseerd, toen Aaron Meijers een vrije trap met veel gevoel over de muur krulde: 1-0.

ADO legde veel strijd aan de dag was de bovenliggende partij voor eigen publiek. Het leidde al gauw tot het tweede doelpunt en ditmaal was Meijers de man van de assist. Hij vond Erik Falkenburg, die weliswaar door vijf tegenstanders werd omringd maar als enige sprong. Vervolgens knikte de aanvaller de bal achter Paes. De storm van ADO ging vervolgens liggen en Utrecht opende de jacht op de aansluitingstreffer. Die kwam er via Gyrano Kerk, nadat Robert Zwinkels eerst nog knap redding bracht op een schot van de aanvaller. In de herkansing was het raak via de lat en de rug van Zwinkels.

Van den Brom was evenwel allesbehalve tevreden. Dat bleek allereerst uit het feit dat de negentienjarige Justin Lonwijk al na 37 minuten naar de kant gehaald. Kort na het begin van de tweede helft haalde Van den Brom uit richting Václav Cerny, nadat hij de Tsjech naar de kant had gehaald. “Ik heb nog tegen jou gezegd dat je met je hoofd moet spelen, man!”, foeterde Van den Brom. Cerny stond op scherp na een gele kaart en dat kon de oefenmeester niet bekoren. Het stond op dat moment echter al wel 2-2, want vlak voor rust had Kerk zijn tweede treffer van de middag gemaakt.

De buitenspeler was eerder bij debal dan Zwinkels en tikte de gelijkmaker binnen. In de tweede helft, vlak na de wissel van Cerny, completeerden de bezoekers de comeback. Emil Bergström kopte een corner richting de doelmond en de bal caramboleerde binnen via de paal; Lex Immers raakte het leer als laatste aan. Na ruim een uur leidde een afgemeten voorzet van Kerk tot de 2-4 van Nick Venema. De spanning was uit de wedstrijd en Utrecht had geen enkele moeite om de zege over de streep te trekken.