AZ meldt miljoenendeal en zwaait ‘kind van de club’ Guus Til uit

Guus Til heeft AZ definitief achter zich gelaten. Spartak Moskou meldt via de officiële kanalen dat de middenvelder zich heeft aangesloten bij de club, waar hij voor vier jaar heeft getekend. Het is niet bekend hoeveel AZ exact toucheert met de verkoop van Til, maar volgens De Telegraaf gaat het om een bedrag van maximaal achttien miljoen euro.

Til vloog zaterdag naar Rusland om de medische keuring bij de topclub te ondergaan. Bij de tests zijn geen problemen gevonden, waardoor hij zijn handtekening kon zetten onder een lucratief contract. Spartak Moskou richtte de pijlen eerst op Gastón Pereiro, maar de zaakwaarnemer van de middenvelder van PSV zette naar verluidt een streep door de transfer.

De 21-jarige Til is met de uitgaande transfer niet de duurste speler van de Alkmaarders ooit. Vincent Janssen (22 miljoen) en Alireza Jahanbakhsh (19 miljoen) verlieten de Eredivisionist voor hogere bedragen. De middenvelder, die nog tot medio 2023 vastlag, speelde in totaal 96 wedstrijden voor AZ, met 28 doelpunten en 12 assists als resultaat.

Eerder in gesprek met De Telegraaf liet Til al weten te zijn overtuigd door Spartak. "Eerlijk is eerlijk: ze hadden een steengoed verhaal", gaf de aanvoerder van AZ aan. Hij noemde Spartak een topclub met een 'enorme fanbase en historie'. De Premjer-Liga is bovendien een sterke competitie, aldus Til. "Alles is hier megagoed geregeld en de ambities van de club spreken mij aan."

AZ-directeur Max Huiberts bedankt Til op de clubsite voor zijn bijdrage bij de Alkmaarders. "Hij kwam al op jonge leeftijd bij ons en is een mooi voorbeeld van een speler die de hele jeugdopleiding heeft doorlopen. Guus heeft vervolgens zijn doorbraak bij de A-selectie gemaakt en heeft het tot international weten te schoppen. Guus heeft nu als kind van de club een transfer naar een grote Russische club met rijke historie verdiend. Hij is een voorbeeld voor heel veel jeugdspelers. We wensen hem veel succes in Moskou."