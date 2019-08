VVV overleeft eerste helft en bezorgt RKC flinke domper na rust

VVV-Venlo is het nieuwe seizoen in de Eredivisie met een overwinning gestart. De debuterende Robert Maaskant zag hoe zijn team voor eigen publiek met 3-1 te sterk was voor RKC Waalwijk, dat in de eerste helft hoe dan ook zeker driemaal had kunnen scoren. VVV breidt zodoende de uitstekende reeks tegen promovendi uit. De Noord-Limburgers verloren slechts één van de laatste negen Eredivisie-duels tegen nieuwkomers: vijf zeges en drie remises.

In de eerste tien minuten slaagden de ploegen van Maaskant en Fred Grim er niet in om voor gevaar te zorgen, maar in de elfde minuut was het raak. Nieuwkomer Hannes Delcroix kopte de bal uit een vrije trap via de onderkant van de lat tegen de touwen: 0-1. Anas Tahiri mikte luttele minuten later de bal van grote afstand maar net over het Venlose doel. Het antwoord van VVV mocht er echter zijn, maar dat gold niet voor de afronding. Johnatan Opuku kreeg de bal opeens in het zestienmetergebied voor zijn voeten en mikte naast.

RKC was in de eerste helft diverse keren dicht bij een tweede doelpunt. Een inzet van Darren Maatsen werd tijdig geblokt, terwijl Mario Bilate oog in oog met Thorsten Kirschbaum miste. Tot overmaat van ramp werkte ook het aluminium niet mee aan een ruimere voorsprong voor de Waalwijkers. Bilate draaide naar binnen en zag zijn inzet op de paal eindigen. De missers in de eerste 45 minuten kwamen het team van Grim na rust duur te staan.

VVV zorgde in het tweede bedrijf namelijk voor de ommekeer. Zes minuten na de onderbreking verscheen de 1-1 op het scorebord. Vlak nadat Bilate opnieuw een goede kans op de 0-2 onbenut had gelaten, tekende de tot op dat moment onzichtbare Elia Soriano met een echte spitsengoal voor de gelijkmaker. VVV rook bloed en maakte jacht op de 2-1, terwijl RKC het, voor het eerst in de wedstrijd, moeilijk had.

Een rake strafschop na een uur spelen gaf de doorslag. Etienne Vaessen gleed door op Haji Wright en haalde de aanvaller in het strafschopgebied onderuit. De VAR zag geen reden om in te grijpen en zodoende ging de bal op de stip. Opoku maakte vanaf elf meter geen fout en stuurde Vaessen de andere kant op. RKC was in de tweede helft niet meer de ploeg van de eerste helft en slaagde er niet in om een nederlaag af te wenden. Een schitterend afstandsschot van Peter van Ooijen betekende het slotakkoord: 3-1.