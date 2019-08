Van de Beek: ‘Mijn zaakwaarnemer zal ongetwijfeld mensen gesproken hebben’

Donny van de Beek werd de voorbije tijd hevig in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. De 22-jarige middenvelder zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Koninklijke. Na afloop van de wedstrijd tussen Vitesse en Ajax, die in een 2-2 gelijkspel eindigde, houdt Van de Beek zich voor de camera van FOX Sports op de vlakte over een vermeende transfer naar Real Madrid.

Tijdens de wedstrijd werd Van de Beek vanuit het uitvak gevraagd om nog een jaar te blijven. “Je krijgt wel mee wat de supporters zingen, natuurlijk. Ik hoorde mijn naam weer. 'Donny nog een jaar', zoiets? Wel een goeie. Wat moet ik ervan zeggen? Ze hebben contact met Ajax gehad en er is interesse, dat heb ik gister ook gezegd. Meer kan ik er niet over zeggen”, zegt Van de Beek met een glimlach. De middenvelder wordt vervolgens gevraagd naar het vermeende persoonlijk akkoord dat er al met Real Madrid zou bestaan.

“Mijn zaakwaarnemer zal ongetwijfeld mensen gesproken hebben, dat is wat het is. Ajax en Real Madrid zijn allebei heel goede opties. We gaan over voetbal praten”, zegt de middenvelder. Hij verzorgde in Arnhem de 1-1, nadat Matús Bero Vitesse op voorsprong had gezet. Riechedly Bazoer bracht de thuisploeg vervolgens weer op voorsprong, waarna Dusan Tadic de eindstand op 2-2 bepaalde.

“Van tevoren weet je dat Vitesse lastig is. Vandaag was het niet goed genoeg. Ik denk dat ik de bal van Dusan Tadic moet of kan maken. Ik kijk kritisch naar mijzelf, maar ik heb voor dreiging gezorgd”, analyseert Van de Beek, die ook de assist verzorgde bij de treffer van Tadic. Voor Ajax wacht nu komende dinsdag de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League, waarin in Griekenland PAOK Saloniki de tegenstander is.