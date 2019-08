Ajax met Schöne gearriveerd in Arnhem; Promes is basisplek kwijt

Hakim Ziyech keert zaterdagavond voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen terug in de basisopstelling van Ajax. De aanvallende middenvelder begint op bezoek bij Vitesse in de basis, nadat hij vorige week in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met PSV (2-0 overwinning) nog invaller was. Zomeraanwinst Quincy Promes is zijn basisplaats kwijt. Lasse Schöne behoort ondanks de transfergeruchten rondom zijn persoon wel gewoon tot de wedstrijdselectie van Ajax: de Deense middenvelder begint op de bank.

Ziyech begon vorige week tegen PSV nog op de bank omdat hij later was aangesloten bij Ajax, maar trainer Erik ten Hag heeft besloten de creatieveling tegen Vitesse weer te laten starten. Datzelfde geldt voor Nicolás Tagliafico, wiens plek links achterin tegen PSV nog was overgenomen door Sergiño Dest. Laatstgenoemde begint tegen Vitesse op de bank. Perr Schuurs en Lisandro Martínez vormen opnieuw het hart van de defensie; Joël Veltman speelt als rechtsback.

Op het middenveld kiest Ten Hag opnieuw voor Daley Blind, Razvan Marin en Donny van de Beek. Van de Beek werd de afgelopen dagen volop in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar zal Ajax in Arnhem in elk geval nog dienen. Schöne begint op de reservebank, ondanks dat de Deense routinier op het punt staat Ajax te verlaten voor Genoa.

Voorin behoudt Kasper Dolberg het vertrouwen van Ten Hag, nadat de Deense spits vorige week tegen PSV de score had geopend. Dolberg wordt geflankeerd door Ziyech en Dusan Tadic. Promes verdwijnt naar de bank, nadat hij vorige week vanuit de PSV niet wist te imponeren bij zijn debuut.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Marin, Blind, Van de Beek, Ziyech, Dolberg, Tadic