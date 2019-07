Hans Kraay jr. ziet gebreken: ‘Dan denk ik dat hij onomstreden is bij Ajax’

Kasper Dolberg lijkt op de weg terug bij Ajax. De Deense spits kampte de voorbij periode vaak met pijntjes en kon nooit zijn stempel drukken op het spel van de Amsterdammers, waardoor hij regelmatig op de bank werd geposteerd. Hans Kraay junior stelt dat de aanvaller nog meer energie in de wedstrijd moet leggen om de top te halen.

Dolberg wist in de afgelopen oefenwedstrijden volgens Erik ten Hag een goede indruk achter te laten, terwijl de spits ook wist te scoren tijdens de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (2-0). De trainer van Ajax stelde onlangs dat Dolberg zich erg goed laat zien de laatste weken, maar Kraay junior plaatst nog wat kanttekeningen.

“Als ik Dolberg bij de warming-up zie, denk ik: beter bestaat niet. Hoe hij ballen aanneemt en aait”, zegt de oud-voetballer bij FOX Sports. De analist is echter wel van mening dat Dolberg wat meer strijd mag tonen. “Er zou toch weleens een keer een klein beetje gif in mogen? Als hij jaagt, dan is het alsof mijn vrouw tegen mij zegt dat ik moet stofzuigen. Dan denk ik: ach.”

Kraay junior stelt dat Dolberg beter zou functioneren als de Deen 'meer uit de beweging' speelt. Ook moet de aanvaller volgens de oud-prof iets feller jagen. “Dan denk ik dat hij onomstreden is. Op dit moment vind ik Klaas-Jan Huntelaar de beste centrumspits van Ajax.” De eerstvolgende wedstrijd van Ajax is komende zaterdag tegen Vitesse in Arnhem.