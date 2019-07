Rentree Mazraoui en Tagliafico eindigt door Huntelaar in gelijkspel

Ajax heeft de oefencampagne afgesloten met een gelijkspel. Het elftal van trainer Erik ten Hag werd maandagmiddag op het terrein van FC Lisse in bedwang gehouden door Sivasspor: 1-1. Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico, die deelnamen aan respectievelijk de Afrika Cup en Copa América, keerden terug in de basisopstelling van de regerend landskampioen. Klaas-Jan Huntelaar zorgde na rust voor het enige doelpunt van Ajax.

Mazraoui en Tagliafico deden slechts een helft mee bij Ajax. De vleugelverdedigers werden halverwege afgelost door Dani de Wit en Jurriën Timber, terwijl Carel Eiting naar de linksbackpositie verhuisde. Ook Jurgen Ekkelenkamp mocht zich bewijzen tegenover Ten Hag. Ajax was in de eerste helft dominant in balbezit, zonder dat daar grote kansen uit voortkwamen. Sivasspor nam enkele minuten voor het rustsignaal de leiding, doordat Hakan Yandas wist te scoren na een vlot lopende counter van de bezoekers uit Turkije.

Sivasspor, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Vitesse, hield ook in de beginfase van de tweede helft relatief makkelijk stand. Dat veranderde in de slotfase van de vriendschappelijke ontmoeting. Huntelaar bleef een kwartier voor tijd kalm in kansrijke positie en tekende vervolgens voor alweer zijn zevende doelpunt in de voorbereiding. Kort daarvoor lieten Noa Lang en Zakaria Labyad goede mogelijkheden om de stand gelijk te trekken onbenut.

Ajax ging nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, maar de nummer twaalf in de Süper Lig van afgelopen seizoen liet het niet zover komen. Voor de manschappen van Ten Hag kan de focus vanaf nu volledig op de start van het nieuwe seizoen in de Eredivisie en de voorronde van de Champions League. Ajax reist zaterdag af naar Arnhem en staat drie dagen later op Griekse bodem tegenover PAOK Saloniki.