Aan Internazionale en Juventus gelinkte Lukaku opnieuw buiten selectie gelaten

Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft Romelu Lukaku niet opgenomen in de 26-koppige selectie van Manchester United voor de oefenwedstrijd in Noorwegen tegen Kristiansund van dinsdag, zo meldt de club via de officiële kanalen. Een transfer naar Internazionale lijkt hierdoor weer een stukje dichterbij gekomen, al is dat voor the Mancunians alleen mogelijk als de Italianen minstens 85 miljoen euro neerleggen voor de aanvaller. Lukaku miste ook al de vier voorgaande oefenduels van the Red Devils.

Manchester United wil naar verluidt uiterlijk donderdag uitsluitsel hebben van de Belgische spits aangaande zijn toekomst op clubniveau. Lukaku liet afgelopen weekeinde op cryptische wijze weten dat een vertrek uit Engeland aanstaande lijkt te zijn. De Belgisch international postte een foto op Instagram waarop hij te zien is met zaakwaarnemer Federico Pastorello, met als begeleidende boodschap: ‘wordt heel snel vervolgd’.

Internazionale heeft volgens Het Laatste Nieuws een eerste bod van zeventig miljoen euro in gedachten, wat waarschijnlijk niet genoeg is om Lukaku naar de Serie A te halen. Mocht een deal met AS Roma wat betreft de overgang van Edin Dzeko naar het Giuseppe Meazza niet lukken, dan is het wellicht mogelijk om het bod op Lukaku te verhogen. De Romeinen vragen volgens berichten in de Italiaanse media minstens twintig miljoen euro voor de 33-jarige spits.

In Italië zijn ook berichten verschenen dat Juventus de rivaal uit Milaan wil dwarszitten in de transfersaga rondom Lukaku. De Italiaanse kampioen zou Paulo Dybala of Douglas Costa willen betrekken in een ruildeal met Manchester United, waarbij Lukaku zijn loopbaan in Turijn zou vervolgen. Internazionale-trainer Antonio Conte hoopt echter dat zijn club tot een akkoord komt met de Engelse recordkampioen, want hij is al lange tijd een bewonderaar van de Belgische spits. In zijn tijd als manager van Chelsea deed hij al een poging om Lukaku binnen te halen, wat toen overigens niet lukte.