Transfer van Ajax naar Chelsea ver weg: ‘Dat kun je beter vergeten’

Ajax nam deze zomer al afscheid van onder anderen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar Donny van de Beek is voorlopig nog actief in Amsterdam. De middenvelder was zaterdagavond basisspeler in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen PSV in het kader van de Johan Cruijff Schaal en verwees na afloop in elk geval één gerucht over zijn sportieve toekomst naar het rijk der fabelen.

Van de Beek stond na het duel in de Johan Cruijff ArenA voor de camera van Voetbal International en werd daar geconfronteerd met de vermeende interesse van Chelsea. "Dat kun je beter vergeten", repliceerde de 22-jarige Ajacied direct. Van de Beek werd vorig jaar al eens in verband gebracht met een overstap naar Chelsea.

De Engelse club zit voorlopig een transferban uit, maar zou volgens de Italiaanse verslaggever Alfredo Pedulla tijdens de volgende transferperiode eventueel een poging willen ondernemen om Van de Beek te strikken. "Er staat zoveel op (het internet, red.), je moet maar nagaan wat waar is. Ik ben er niet zo mee bezig", stelt Van de Beek de supporters van Ajax enigszins gerust. "Er staan een hoop dingen op die niet waar zijn, maar dat is op dit moment ook niet zo belangrijk. Ik heb er niks over gehoord."

Van de Beek was overigens blij met de overwinning van Ajax op PSV. "Het is toch een prijs en die wil je toch gelijk pakken. Daarmee maak je een goed begin en daarop kun je voortborduren", legt hij uit. "We kunnen conditioneel allemaal nog wel stappen maken. Ik denk dat we een aantal dingen nog beter hadden kunnen doen. We hebben wel gewoon gas moet geven, dat hebben we wel goed gedaan."