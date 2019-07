‘PSV moet streep zetten door transfer van vijftien miljoen euro’

De transfer van Gastón Pereiro naar Spartak Moskou gaat definitief niet door, zo weet onder meer De Telegraaf donderdagmiddag te melden. De Russische topclub was bereid om vijftien miljoen euro neer te leggen voor de aanvallende middenvelder van PSV, maar door de moeizame onderhandelingen met zaakwaarnemer Paco Casal is de overgang naar Rusland in het water gevallen.

Volgens de ochtendkrant was ook Dinamo Moskou in de markt voor Pereiro, maar ook de buurman van Spartak hoeft niet langer op de komst van de Uruguyaan te rekenen. Casal heeft naar verluidt een andere route voor Pereiro uitgestippeld en daar hoort het spelen in de Russische competitie niet bij. Pereiro blijft desondanks hopen op aanbiedingen uit andere competities.

Pereiro, sinds 2015 in dienst van PSV, trainde in afwachting van een transfer mee met Jong PSV. Trainer Mark van Bommel meldde eerder op de donderdag nog bij FOX Sports dat de Eindhovenaren tot een akkoord waren gekomen met Spartak Moskou en dat Pereiro zelf uiteindelijk de knoop maar moest doorhakken. Een transfer richting de Russische hoofdstad lijkt nu echter definitief van de baan te zijn.

Ook over de toekomst van Jorrit Hendrix bij PSV bestaat onzekerheid, daar Bologna naar verluidt acht miljoen euro wil betalen voor de controlerende middenvelder. Van Bommel wilde niet zeggen of PSV daadwerkelijk een bod heeft ontvangen vanuit Italië. “Dat weet ik niet, dat zou je aan John de Jong (technisch manager van PSV, red.) moeten vragen.”