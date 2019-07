De Jong houdt ‘goed gevoel’ over aan debuut: ‘Zolang ik speel ben ik gelukkig’

Frenkie de Jong beleefde dinsdagmiddag zijn officieuze debuut voor Barcelona in de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen Chelsea in Japan. De middenvelder, die 45 minuten meedeed in de vriendschappelijke ontmoeting, is blij met de door trainer Ernesto Valverde toegekende speelminuten, maar er is volgens de miljoenenaankoop zeker nog ruimte voor verbetering.

“We hebben helaas niet bijzonder goed gespeeld. We hebben verloren, dus het algemene gevoel is niet heel goed”, zo concludeert De Jong na afloop op het clubkanaal van Barcelona. “Ik heb wel een goed gevoel overgehouden aan mijn rol op het middenveld. Het maakt niet uit waar ik speel. Zolang ik speel ben ik gelukkig.”

De Jong, die een vijfjarig contract ondertekende in het Camp Nou, heeft veel steun van zijn ploeggenoten in de eerste weken als speler van Barcelona. “Ze helpen mij erg goed met de taal en maken me wegwijs binnen de club. Ze helpen me overal bij en dat geeft mij dan weer het nodige zelfvertrouwen.”

De miljoenenaankoop van de Spaanse kampioen zag collega-middenvelder Ivan Rakitic op fraaie wijze scoren voor Barcelona, al was dat niet voldoende om een nederlaag te voorkomen. De Jong kreeg een 7 als rapportcijfer van Sport en werd ook door onder meer Mundo Deportivo positief beoordeeld.