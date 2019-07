‘Ik moet gewoon mijn werk doen en voel me zeker nog geen basisspeler bij Ajax’

Ajax betaalde Standard Luik eerder deze zomer 12,5 miljoen euro voor Razvan Marin en de middenvelder zit inmiddels middenin de voorbereiding op het nieuwe seizoen met zijn nieuwe werkgever. Zaterdag staat de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV op het programma en het lijkt erop dat Marin dan in de basis aan mag treden van trainer Erik ten Hag. De Roemeen wil zelf echter nog niet op de zaken vooruitlopen.

“Ik weet niet of de trainer al een vast elftal in zijn hoofd heeft zitten. Als ik in de basis mag starten, ben ik natuurlijk blij omdat ik dan belangrijk word geacht. Maar ik moet gewoon mijn werk doen en mezelf zo snel mogelijk aanpassen en alles leren”, legt hij uit in gesprek met Ajax Life. “Daar ben ik mee bezig en het komt goed, maar ik voel me zeker nog geen basisspeler. Ik denk dat je dat gevoel bij Ajax nooit kunt hebben.”

Marin is onder de indruk van de jeugdspelers die klaar worden gestoomd bij de landskampioen: “Dan zijn er nog aankopen en spelers die al langer bij het eerste elftal zitten. Ik ga gewoon vechten voor mijn plek en hoop veel speeltijd te krijgen”, is hij nuchter. De middenvelder is al een aantal weken in Amsterdam en werd meteen op sleeptouw genomen door Dusan Tadic, die hem onder meer op restaurants en andere leuke plekken in de stad wees.

De nieuwkomer heeft ook veel hulp gehad van kamergenoot Siem de Jong. De routinier keerde onlangs terug in Nederland na op huurbasis voor Sydney FC gespeeld te hebben. “Hij kan alles vertellen over hoe Ajax voetbalt. Net als Dusan trouwens. ‘Je gaat ervan genieten,’ zegt Dusan telkens. Hij heeft er alle vertrouwen in dat ik het kan, maar ik moet dat vertrouwen ook winnen. Mijn teamgenoten kennen mij nog niet zo goed, ik moet me laten zien. En ik moet me bewijzen aan de trainer. Eigenlijk aan iedereen.”