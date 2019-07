Strijd om erfenis Matthijs de Ligt in volle gang: ‘Wel iets wat ik ambieer, ja’

Matthijs de Ligt droeg het afgelopen seizoen de aanvoerdersband van Ajax, maar door zijn vertrek naar Juventus is er een opengevallen vacature. Daley Blind fungeerde in de oefenwedstrijd tegen Panathinaikos (1-2 nederlaag) van maandagavond als captain en de verdediger ziet een toekomstig aanvoerderschap bij Ajax zeker wel zitten.

“Het is geen must, maar wel iets wat ik ambieer, ja. Ik zit op een goede leeftijd (29, red.), ben een jongen van de club, Amsterdammer en ook international. Dat zijn allemaal punten waar je toch mee bezig bent”, verklaart de verdediger na afloop van de vriendschappelijke ontmoeting in het Olympisch Stadion tegenover Ziggo Sport.

Blind ondervindt concurrentie wat betreft het aanvoerderschap, want ook Dusan Tadic droeg de aanvoerdersband tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Tadic heeft het al twee wedstrijden gedaan en was ook afgelopen seizoen de jongen die de band vaak droeg. Het is niet iets waar ik veel mee bezig ben, maar wel iets dat ik ambieer. Het zou toch prachtig zijn om aanvoerder te zijn bij de club waar je vandaan komt.”

Tadic liet zich onlangs tegenover Voetbal International uit over de opvolging van De Ligt binnen de Ajax-selectie. De aanvoerdersband is ook wat betreft de Servische aanvaller geen must. “Uiteraard vind ik het een eer om de band eventueel te mogen dragen. Maar die beslissing is niet aan mij. Bovendien vind ik het niet belangrijk, want met of zonder band: ik moet gewoon een van de leiders van dit team zijn.”