Magallán, Schöne en Huntelaar spelen met Ajax-reserves in Epe

Ajax speelt maandag op vriendschappelijke basis tegen OFI Kreta en Panathinaikos en de eerste wedstrijd staat om 14.00 uur al op het programma. Trainer Erik ten Hag kiest er op Sportpark De Wachtelenberg te Epe voor om een mix van talenten en ervaren krachten speelminuten te geven, waaronder Lisandro Magallán, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar.

De kans lijkt daardoor groot dat de Argentijn, in januari voor negen miljoen overgenomen van Boca Juniors, en de twee routiniers maandagavond niet in de basis zullen staan als de hoofdmacht in het Olympisch Stadion oefent tegen Panathinaikos.

Dominik Kotarski begint onder de lat tegen OFI, terwijl Magallán in de verdediging gezelschap krijgt van Jurriën Timber, Sven Botman en nieuwkomer Kik Pierie. Op het middenveld is naast Schöne plek voor Jurgen Ekkelenkamp en Dani de Wit. Voorin moeten Zakaria Labyad, Huntelaar en Noa Lang voor de doelpunten zorgen.

De wedstrijden van maandag vormen voor Ajax een laatste test voordat aankomende zaterdag de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma staat. PSV is dan te gast in de Johan Cruijff ArenA voor de traditionele strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Opstelling Ajax: Kotarski; Timber, Magallán, Botman, Pierie; Schöne, Ekkelenkamp, De Wit; Labyad, Huntelaar, Lang.