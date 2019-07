Hazard ging strijd aan met Van Dijk: ‘Ik viel op de grond, ik had geen kans!’

Eden Hazard maakte deze zomer de overstap van Chelsea naar Real Madrid en hoopt bij de Koninklijke een nog grotere speler te worden. De Belgische vleugelaanvaller speelde zeven seizoenen in de Premier League en stond in die competitie regelmatig tegenover goede verdedigers. Ofschoon Hazard van mening is dat het algemene niveau van de verdedigers in de Premier League hoog ligt, kende hij vorig seizoen naar eigen zeggen de meeste problemen met Virgil van Dijk.

"Ik ben voor niemand bang, voor niemand. Maar om eerlijk te zijn: in de Premier League lopen er veel goede verdedigers rond. Vooral Virgil van Dijk was het afgelopen seizoen on fire. Dat is ook waarom hij is uitgeroepen tot de PFA Player of the Year. Hij is groot en sterk", is Hazard dit weekeinde in gesprek met verslaggever Jay Shetty lovend over de Nederlandse stopper van Liverpool.

Hazard wijst op een uitwedstrijd die hij vorig seizoen met Chelsea speelde tegen Liverpool. De Belgisch international werd opgesteld als centrumspits, waardoor hij regelmatig in de duels kwam met de fysiek superieure Van Dijk. "Ik probeerde op enig moment tegen hem op te springen, maar ik viel op de grond. Ik had geen kans!”, memoreert Hazard lachend.

De 28-jarige vedette legt uit dat verdedigers als Van Dijk hem dwingen een betere speler te worden. "Bij Real Madrid zie je ook dat we een aantal hele goede verdedigers hebben", vervolgt hij. "Sergio Ramos is naar mijn mening een van de beste verdedigers ter wereld. Raphaël Varane heeft het WK gewonnen met Frankrijk. Ik moet zelf wel een betere speler worden. Het is logisch dat ik zelf ook een betere speler word als ik met goede verdedigers train."