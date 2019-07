Van Veenendaal verdient met uitstekend WK droomtransfer naar Spanje

Sari van Veenendaal heeft aan het succesvolle WK een fraaie transfer overgehouden. De doelvrouw van de Oranje Leeuwinnen maakt via Instagram bekend dat ze de overstap naar Atlético Madrid maakt. Van Veenendaal liet Arsenal al eerder achter zich, waardoor ze transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club.

De keuze van Van Veenendaal is dus gevallen op Atlético Madrid, de regerend kampioen van Spanje en een absolute topclub in het vrouwenvoetbal. “Ik heb met meerdere clubs gesproken en het verhaal van Atletico Madrid past het beste bij mij. De club heeft zichzelf al jaren bewezen in het vrouwenvoetbal en biedt mij alle voorwaarden om me als keepster verder te ontwikkelen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik heb heel veel zin om van start te gaan”, zo reageert Van Veenendaal in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Van Veenendaal was een van de belangrijkste speelsters bij de Oranje Leeuwinnen tijdens het afgelopen WK, waarin Nederland in de finale verloor van de Verenigde Staten. De doelvrouw werd gekozen tot de beste keepster van het toernooi. “Ik had er bewust voor gekozen om voor het WK geen keuze te maken. Om mij volledig te focussen op het toernooi, het team en mijn eigen performance. Die keuze heeft goed uitgepakt en na het toernooi heb ik goed nagedacht over een volgende nieuwe stap in mijn carrière.”