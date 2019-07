Van Drongelen: ‘Dat geloof ik niet, Ramos en Chiellini zijn ook erg goed’

Het Nederlands elftal beschikt met Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt over twee van de beste centrumverdedigers ter wereld, zo is de algemene veronderstelling wereldwijd. Van Dijk won afgelopen seizoen de Champions League met Liverpool, terwijl De Ligt deze week voor minimaal 75 miljoen euro zijn transfer van Ajax naar Juventus afrondde. Rick van Drongelen bekijkt de ontwikkeling van zijn landgenoten met trots.

Van Drongelen voetbalt zelf op dit moment in Duitsland voor Hamburger SV en wordt daar regelmatig geconfronteerd met de opmars van het Nederlandse voetbal, en dan met name die van de verdedigers. In gesprek met BILD noemt de twintigjarige stopper Van Dijk en De Ligt 'twee bijzondere spelers'. "Ik denk dat de opleiding in Nederland eraan bijdraagt dat het land nu over een aantal goede centrumverdediger beschikt", vertelt de jeugdinternational.

"In Nederland wordt de nadruk er vooral op gelegd om bepaalde situaties voetballend op te lossen. Als je dan ook nog een beetje kunt voetballen, ben je al snel een interessante centrumverdediger", vervolgt Van Drongelen, die Sparta Rotterdam twee jaar geleden voor ongeveer drie miljoen euro verruilde voor HSV en tegenwoordig met die club actief is op het tweede niveau in Duitsland.

De vraag of Nederland over de beste centrumverdedigers ter wereld beschikt, beantwoordt Van Drongelen echter ontkennend. "Ik geloof eigenlijk niet dat Nederland de beste centrumverdedigers ter wereld heeft, ik vind Sergio Ramos en Giorgio Chiellini bijvoorbeeld ook erg goed. Maar in het algemeen wordt Van Dijk tegenwoordig wel beschouwd als de beste.”