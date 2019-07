‘PSV strijkt neer in Duitsland en moet minimaal acht miljoen euro betalen’

PSV is in de zoektocht naar defensieve versterkingen neergestreken in de 2. Bundesliga. De Eindhovense club heeft namelijk bij VfB Stuttgart navraag gedaan naar Timo Baumgartl, een 23-jarige centrumverdediger. Eerder berichtte BILD al over de interesse van PSV en het Eindhovens Dagblad bevestigt inderdaad de belangstelling voor Baumgartl, die naar verluidt tussen de acht en tien miljoen euro moet kosten.

Baumgartl moet bij PSV de opvolger van Daniel Schwaab worden. Laatstgenoemde vertrok deze zomer transfervrij uit Eindhoven en tot dusver is PSV nog niet tevreden over de bezetting achterin. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen pikte deze week weliswaar voor ongeveer twee miljoen euro Olivier Boscagli op bij het Franse OGC Nice, maar de zoektocht naar defensieve versterkingen is nog altijd niet voorbij.

Baumgartl heeft ondanks zijn relatief jonge leeftijd al de nodige Bundesliga-ervaring. De jeugdinternational van Duitsland doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Stuttgart en speelde al 86 wedstrijden op het hoogste niveau in Duitsland. In totaal staat de teller al op meer dan honderd officiële optredens in het eerste van Stuttgart, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga.

Stuttgart is naar verluidt wel bereid om te onderhandelen over Baumgartl, maar verlangt wel een riante transfersom: minimaal acht miljoen euro. De rechtsbenige centrumverdediger ligt op dit moment nog tot de zomer van 2022 vast bij Stuttgart.