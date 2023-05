Oude bekende van PSV keert in elk geval voor even terug op De Herdgang

Donderdag, 11 mei 2023 om 13:25 • Guy Habets

Daniel Schwaab loopt de komende dagen mee bij de jeugdopleiding van PSV. Dat weet Rik Elfrink, clubwatcher van het Eindhovens Dagblad, te melden. De voormalig centrale verdediger speelde tussen 2016 en 2020 in het Philips Stadion en is momenteel jeugdtrainer bij SC Freiburg, de club die hem in het betaald voetbal liet debuteren. In die hoedanigheid mag hij even meekijken in de keuken bij PSV.

Schwaab stopte in 2020 met voetballen na vier seizoenen en onder meer een landstitel in 2018 bij PSV. Tegenwoordig werkt de Duitser in de jeugdopleiding bij Freiburg, maar hij wilde graag kijken hoe het er in de academie bij PSV aan toegaat. Daar wilde de Eindhovense club graag aan meewerken, omdat er volgens het ED waarde wordt gehecht aan een goed contact met oud-spelers en dus ook met Schwaab. Hij zal enkele dagen blijven om daarna met meer informatie terug te keren naar Duitsland.

Schwaab kwam in vier seizoenen in het Philips Stadion tot 103 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij vier keer scoorde en vijf assists afleverde. In totaal maakte de gewezen mandekker bijna 8500 speelminuten in competitieverband voor PSV, dat hem transfervrij overnam van VfB Stuttgart. Eerder kwam Schwaab ook nog uit voor Bayer Leverkusen en dus Freiburg. In totaal speelde de Duitser veertien seizoenen op het hoogste niveau.

Zijn hoogtepunt in Eindhovense dienst was de landstitel in 2018, toen PSV kampioen werd door op eigen veld met 3-0 van Ajax te winnen. Dit seizoen is kampioen worden bijna niet meer mogelijk voor de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij. Als Feyenoord zondag de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles winnend afsluit, zijn de Rotterdammers niet meer in te halen. PSV zal het naar alle waarschijnlijkheid moeten doen met plek twee en een ticket voor de voorronde van de Champions League.