‘Man van honderd miljoen’: ‘Dat is nou eenmaal de markt van vandaag de dag’

Kai Havertz staat volgens BILD op de lijstjes van Bayern München, Barcelona en Liverpool en met name der Rekordmeister lijkt een voorname kandidaat te zijn om de aanvallende middenvelder van Bayer Leverkusen over te nemen. De club van trainer Peter Bosz vraagt naar verluidt minstens honderd miljoen euro voor Havertz, wat een tussentijdse transfer er niet makkelijker op lijkt te maken.

De twintigjarige middenvelder blijft rustig onder de astronomische bedragen die worden genoemd. “Ik ben heel kalm. Dat is nou eenmaal de markt van vandaag de dag, daar kan ik niets aan doen. Met een dergelijk transferbedrag is het logisch dat je in de schijnwerpers staat, maar persoonlijk zou ik daar niet wakker van liggen”, zo stelt Havertz in gesprek met BILD.

Het is goed mogelijk dat Havertz, met een contract tot medio 2022 in Leverkusen, pas over een jaar richting Bayern vertrekt, al wil de drievoudig international van Duitsland liever niet op de zaken vooruit lopen. “Ik kan echt niet zeggen of Bayern de volgende en juiste stap voor mij is. Ik weet ook niet of een buitenlands avontuur tot de mogelijkheden behoort. Daar wil ik nog niet teveel over nadenken.” Havertz vindt zichzelf in ieder geval goed genoeg voor Bayern. “Over zoveel zelfvertrouwen beschik ik wel. Maar dat geldt ook voor andere clubs.”

Bayer Leverkusen wil Havertz in ieder geval niet verkopen tijdens deze transferperiode. Sportief directeur Rudi Völler laat aan BILD weten waarom zijn club dat standpunt inneemt. “Kai is de meest talentvolle spelmaker van het afgelopen decennium.” Havertz werd afgelopen seizoen door zijn collega’s in de Bundesliga uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Tot dusver kwam de middenvelder tot 28 doelpunten en 22 assists in 105 wedstrijden voor die Werkself.