Ajax weet mogelijke tegenstanders in voorronde van de Champions League

Ajax gaat op maandag 22 juli in de koker voor de loting van de derde voorronde van de Champions League. Dinsdagavond werden de returns van de eerste kwalificatiecyclus van het miljardenbal afgewerkt, waardoor het bekend welke tegenstanders de Amsterdammers kunnen treffen. Ajax heeft tijdens de loting een geplaatste status, waardoor de sterkste ploegen worden ontlopen.

Naast Ajax hebben ook Celtic, FC Kopenhagen, Dinamo Zagreb, BATE Borisov en APOEL Nicosia een geplaatste status. Deze vijf ploegen moeten overigens nog wel de tweede kwalificatieronde zien te overleven, waarin Nõmme Kalju (Estland), The New Saints (Wales), Rosenborg BK (Noorwegen), Saburtalo (Georgië) en Sutjeska Nikšic (Montenegro) de tegenstanders zijn. PAOK Saloniki stroomt evenals Ajax in de derde kwalificatieronde van de Champions League in en zal tijdens de loting een ongeplaatste status hebben.

Daardoor is de kampioen van Griekenland op papier de sterkste tegenstander die Ajax kan treffen. Verder kunnen CFR Cluj (Roemenië) of Maccabi Tel Aviv (Israël), Ferencváros (Hongarije) of Valletta FC (Malta), Dundalk (Ierland) of Qarabag (Azerbeidzjan), Rode Ster Belgrado (Servië) of HJK Helsinki (Finland) en NK Maribor (Slovenië) of AIK (Zweden) uit de koker rollen voor de Amsterdammers. De returns van de tweede voorronde worden op 31 juli afgewerkt, waardoor Ajax dan pas definitief zal weten welke club de eerste horde wordt richting het hoofdtoernooi van de Champions League.

Geplaatste teams:

Ajax

Celtic (speelt in de tweede voorronde tegen Nõmme Kalju)

FC Kopenhagen (speelt in de tweede voorronde tegen The New Saints)

BATE Borisov (speelt in de tweede voorronde tegen Rosenborg BK)

Dinamo Zagreb (speelt in de tweede voorronde tegen Saburtalo)

APOEL Nicosia (speelt in de tweede voorronde tegen Sutjeska)

Ongeplaatste teams:

PAOK Thessaloniki

CFR Cluj of Maccabi Tel Aviv

Ferencváros of Valletta FC

Dundalk FC of Qarabag

Rode Ster Belgrado of HJK Helsinki

NK Maribor of AIK