Last valt van schouders Matthijs de Ligt: ‘Vooral leuk voor mijn oma’

Matthijs de Ligt is blij dat zijn transfer naar Juventus bijna afgerond is. De verdediger onderging woensdag een medische keuring, zal donderdag tweemaal meetrainen met de selectie van Maurizio Sarri en vrijdagochtend wordt hij in principe voorgesteld aan de media in Italië. Zodoende is het einde van een transfersoap, met ook een hoofdrol voor clubs als Barcelona en Paris Saint-Germain, eindelijk in zicht.

De Ligt baalde ervan dat het zolang heeft geduurd voordat duidelijk werd waar zijn toekomst lag. “Natuurlijk was het soms wel lastig”, zegt de officieel nog verdediger van Ajax donderdag in het Algemeen Dagblad. “De voorbereiding is in volle gang. Bij Ajax, maar ook bij Juventus. Vorige week heb ik nog helemaal mee kunnen draaien bij Ajax, maar daarna was het wachten tot alles was geregeld.”

De Ligt is blij dat hij bij ‘een fantastische club’ als Juventus is. “Mijn ontvangst was geweldig en ik vind het fijn dat ik me eindelijk weer op het voetbal kan richten.” De verdediger sprak de afgelopen maanden met zijn directe omgeving over zijn toekomst. “Met mijn vriendin, mijn familie en mijn begeleiders. Vertrouwenspersonen, die me door en door kennen. Iemand als Barry Hulshoff kent het wereldje, weet ook goed wat erbij komt kijken en wat er kan gebeuren. Mijn omgeving krijgt ook meer mee van wat er wordt gezegd en geschreven over mij.”

De Ligt kan zich naar eigen zeggen goed afsluiten van de belangstelling voor zijn persoon. “Ik weet nog dat ik het in het begin heel bijzonder vond, als ik mezelf zag staan op de cover van een krant of tijdschrift. Nu zijn er zo veel media bijgekomen, ook in het buitenland. Al die voorpagina's over mij in Italiaanse en Spaanse sportkranten. Het is vooral leuk voor mijn oma, die alles bijhoudt en het heel mooi vindt.”