‘Zaakwaarnemer van Luka Modric meldt zich in Milaan voor gesprekken’

Luka Modric stond eind vorig jaar nog met de Ballon d’Or in handen, maar de middenvelder slaagde er niet in om zich afgelopen seizoen aan de algehele malaise bij Real Madrid te ontworstelen. De 33-jarige Kroaat ligt bovendien nog maar een jaar vast in het Santiago Bernabéu, waardoor deze zomer mogelijk het goede moment is om nog een laatste avontuur aan te gaan.

Modric werd vorig jaar nog nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Internazionale, maar lijkt nu nadrukkelijk bij stadsgenoot AC Milan in beeld te zijn. Sky Italia-transferexpert Gianluca Di Marzio meldt namelijk dat Modric’ zaakwaarnemer Vlado Lemic dinsdag op de burelen van het San Siro was om de situatie te bespreken. De belangenbehartiger zou zich bovendien meteen als tussenpersoon hebben omgeworpen tussen de betrokken partijen. Real Madrid staat een vertrek van Modric inmiddels niet meer ten koste van alles in de weg staan en de middenvelder wordt door AC Milan gezien als een potentiële topaankoop.

De 122-voudig international van zijn land krijgt in Milaan daarnaast de kans om samen te werken met Kroatisch icoon Zvonimir Boban, die de FIFA onlangs verliet voor de functie van sportief directeur bij de club waar hij als speler furore maakte. De komst van Modric zou de reputatie van AC Milan weer een duwtje in de goede richting kunnen geven, aangezien de club zich onlangs wegens Financial Fair Play-problemen nog terugtrok uit de Europa League voor volgend seizoen.

Het salaris dat hij op dit moment opstrijkt bij Real Madrid vormt dan ook het voornaamste obstakel: Modric verdient 12,5 miljoen euro per jaar, inclusief bonussen, en zal akkoord moeten gaan met een ‘significante’ verlaging om een transfer mogelijk te maken. Dit jaarloon werkt mogelijk overigens ook in het voordeel van i Rossoneri, aangezien Real Madrid flink wat ruimte in het salarishuis krijgt voor nieuwe aankopen als het akkoord gaat met een vertrek van Modric.