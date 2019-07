‘Mijn grootste aandachtspunt is drukzetten, Ten Hag vindt dat dat beter moet’

Kasper Dolberg maakte in de oefenwedstrijd tegen Medipol Basaksehir van zondag zijn eerste doelpunt voor Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De treffer in de vriendschappelijke ontmoeting, door de Amsterdammers met 2-1 gewonnen, smaakt naar meer, want de Deense aanvaller wil als basisspeler aan het nieuwe seizoen beginnen. “Het is simpel. Ik wil weer de eerste spits van Ajax zijn.”

Dolberg ondervond afgelopen seizoen concurrentie van Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar. Daarnaast liet de Deense aanvaller wegens blessureleed een grillige prestatiecurve zien, waardoor speeltijd steeds spaarzamer werd. “Dat klopt wel”, zegt hij op de website van Ajax. “Maar als ik terugkijk ben ik nooit écht helemaal fit geweest, ik heb me geen moment honderd procent gevoeld. Wat je nodig hebt zijn continu die negentig minuten. Die tien duels op rij, die maken het verschil. Bij mij was het de hele tijd: erin, eruit. Aan mij de taak om daar dit jaar verandering in te brengen.”

Ajax veroverde de landstitel en TOTO KNVB Beker en reikte tot de halve finale van de Champions League. Tadic had als gelegenheidsspits een belangrijk aandeel in het Europese succes, terwijl Dolberg slechts een bijrol vervulde. Doelpunten in het miljardenbal kwamen er dan ook niet, waardoor een dubbel gevoel overheerst bij de spits. “Ik zat in de situatie dat ik niet veel speelde in de Champions League. Het team draaide fantastisch en ik heb proberen te helpen wanneer ik nodig was. Tijdens de minuten die ik kreeg, maar ook tijdens de trainingen probeerde ik de jongens te pushen. Maar natuurlijk was ik graag belangrijker geweest.”

Dolberg, met een contract tot medio 2022 bij Ajax, sprak reeds met trainer Erik ten Hag over de plannen voor het seizoen 2019/20. “Ja, sinds ik terug ben een paar keer kort en aan het einde van afgelopen seizoen hebben we echt samen gezeten. Mijn grootste aandachtspunt is het drukzetten. De trainer vindt vooral dat dat beter moet. Vooral omdat het zo’n belangrijk onderdeel is van het Ajax-spel. It makes sense. Hij verwacht en vraagt veel van me. Dat zie ik als positief, want dat betekent dat hij iets in me ziet.”