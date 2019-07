‘Doorbraak bij Manchester United: jaarsalaris van 20,2 miljoen tot 2024’

David de Gea zal nog deze maand zijn handtekening onder een nieuw en sterk verbeterd contract met Manchester United zetten. Volgens de laatste berichten uit Engeland heeft Manchester United er alle vertrouwen in dat de 28-jarige doelman de nieuwe verbintenis tot medio 2024 zal ondertekenen zodra de selectie van Ole Gunnar Solskjaer terug is van de tournee door Azië en Australië.

De Gea is formeel bezig aan zijn laatste contractjaar bij Manchester United, à 225.000 euro per week. Onder de nieuwe voorwaarden zal de Spaans international tot de best verdienende doelman ter wereld uitgroeien. Hij kan naar verluidt 390.000 euro per week opstrijken, wat neerkomt op 20,2 miljoen euro per jaar en 101 miljoen euro in vijf jaar tijd. Dit bedrag is bovendien ook nog exclusief bonussen.

De Gea kwam acht jaar geleden voor twintig miljoen euro over van Atlético Madrid en was medio 2015 op een paar minuten na bijna voetballer van Real Madrid. De transfer naar de hoofdstad van Spanje liep spaak en de doelman ondertekende niet veel later een nieuw contract tot medio 2020. Paris Saint-Germain toonde de voorbije maanden interesse, maar de toekomst van De Gea ligt naar verluidt op Old Trafford.

Niet alle media maken melding van dezelfde bedragen en contractvoorwaarden. Zo wordt ook een weeksalaris van 415.000 euro genoemd en zou het gaan om een contract tot de zomer van 2023, met een eenzijdige optie voor nog een jaar. De Spanjaard is ongekend populair bij Manchester United: in vier van de laatste vijf seizoenen werd hij tot Speler van het seizoen benoemd.