Voormalig Vitesse-smaakmaker Mount krijgt met nieuw contract kans bij Chelsea

Mason Mount heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Chelsea, zo maakt de Engelse topclub via de officiële kanalen bekend. Na het ondertekenen van de nieuwe verbintenis ligt de twintigjarige aanvallende middenvelder tot medio 2024 vast op Stamford Bridge. Het lijkt erop dat Mount komend seizoen een kans krijgt om zich bij de hoofdmacht van the Blues te bewijzen.

“Ik ben enorm trots. Op mijn zesde kwam ik bij deze club binne en het was altijd mijn doel om op een dag in het eerste elftal te spelen. Ik kijk uit naar komend seizoen en werk hard om mijn invloed te kunnen uitoefenen. Ik ben al lang bij deze club en hoop hier nog lange tijd te kunnen blijven”, zegt Mount op de website van Chelsea. De jeugdinternational van Engeland speelde in seizoen 2017/18 op huurbasis voor Vitesse en werd in de voorbije jaargang verhuurd aan Derby County.

Bij the Rams werkte Mount samen met Frank Lampard, die onlangs als manager terugkeerde bij Chelsea. De oud-middenvelder gidste Derby County afgelopen seizoen naar de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League en raakte bijzonder gecharmeerd van Mount. Om die reden heeft Chelsea nu besloten om zijn contract te verlengen, terwijl het er tevens op lijkt dat hij een kans krijgt bij de hoofdmacht. Mount reist in ieder geval met de eerste selectie mee naar Japan, waar oefenwedstrijden tegen Kawasaki Frontale en Barcelona op het programma staan.

“Mason komt uit de jeugdopleiding en heeft altijd te boek gestaan als een geweldig talent. We hebben zijn ontwikkeling op de voet gevolgd en we geloven dat hij er klaar voor is om onderdeel te zijn van onze selectie. We zijn blij dat Mason heeft bijgetekend en kijken uit naar de toekomst die voor hem ligt”, zegt directeur Marina Granovskaia namens Chelsea. Mount wacht voorlopig nog op zijn officiële debuut in het eerste elftal van de Engelse topclub.