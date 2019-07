Vier Ajax-hooligans krijgen celstraf na massale vechtpartij in Bratislava

Vier Ajax-supporters verdwijnen voor zes maanden in de Slowaakse cel. Pavol Adamciak, woordvoerder van de rechtbank, bevestigt tegenover persbureau TASR dat vier Nederlanders en drie Polen een gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen naar aanleiding van rellen in Bratislava, die vorige week woensdag in de Slowaakse hoofdstad plaatsvonden.

Bij een massale vechtpartij in het centrum van Bratislava, waarbij volgens Slowaakse media fans van Cracovia Kraków, Ajax en Levski Sofia met elkaar op de vuist gingen, werden vorige week 107 mensen opgepakt: 51 Bulgaren, 41 Polen en 15 Nederlanders. Zeventien mensen raakten lichtgewond bij de schermutselingen. Naar aanleiding van de gewelddadigheden zijn er nu zeven celstraffen uitgedeeld door de rechtbank in Bratislava.

Vier Nederlanders en drie Polen hebben een gevangenisstraf van zes maanden ontvangen en gaan daar niet tegen in beroep. Na drie maanden kan het zevental vervroegd worden vrijgelaten. Na hun vrijlating zijn ze voor drie jaar niet welkom in Slowakije. “De rechtbank heeft besloten om geen voorwaardelijke straffen op te leggen, gezien de serieuze aard van deze acties. De straf moet tevens afschrikkend werken voor de toekomst”, zegt Adamciak.

De harde kern van Ajax onderhoudt een vriendschapsband met Cracovia. De Poolse club speelde vorige week in de eerste voorronde van de Europa League tegen het FC DAC uit Dunajská Streda, dat circa vijftig kilometer ten zuidoosten van Bratislava ligt. Levski Sofia werkte in hetzelfde toernooi een uitwedstrijd af tegen het Slowaakse Ružomberok, dat ruim 250 kilometer ten oosten van Bratislava speelt. Overigens speelden ook Slovan Bratislava en het Montenegrijnse Sutjeska Nikšic op woensdagavond tegen elkaar, waardoor de politie alert was op confrontaties tussen voetbalsupporters.