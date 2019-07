Schreuder noemt De Ligt ‘een koopje’: ‘Ik vond Süle al groot en sterk’

Ajax en Juventus hebben vrijdag een akkoord bereikt over de transfersom van Matthijs de Ligt. Volgens De Telegraaf betaalt de Italiaanse grootmacht een bedrag van 75 miljoen euro voor de negentienjarige aanvoerder van de Amsterdammers. Alfred Schreuder, die aan de zijde van Erik ten Hag werkte met De Ligt, vindt dat la Vecchia Signora een geweldige slag heeft geslagen met het aantrekken van de Oranje-international en noemt hem 'een koopje'.

De Ligt kan terugkijken op een geweldig seizoen, waarin hij als aanvoerder van Ajax de landstitel en TOTO KNVB Beker won. Hij maakte diepe indruk in de Champions League en mag zich inmiddels vaste waarde noemen in de basis van het Nederlands elftal. Hij won diverse individuele prijzen, waaronder de Golden Boy Award. Schreuder is er dan ook van overtuigd dat Juventus er goed aan doet om hem in huis te halen. “Als je naar de huidige markt kijkt, denk ik dat dit een koopje is”, zegt de trainer van TSG Hoffenheim in gesprek met De Telegraaf.

Na het ontslag van Marcel Keizer koos Ajax voor Ten Hag als hoofdtrainer en werd Schreuder assistent. Toen hij bij de Amsterdammers binnen kwam wist laatstgenoemde niet wat hij meemaakte. “Ik vond Niklas Süle al groot en sterk toen ik nog assistent-trainer bij Hoffenheim was. Niklas was echter twintig, Matthijs destijds achttien. Maar De Ligt was ook in zijn hoofd al verder. De dag na een wedstrijd zat Matthijs elke ochtend om acht uur als enige al in de sportschool. Dat typeert hem als rolmodel. Daarom weet ik bijna zeker dat hij gaat slagen.”

Hoewel diverse media vrijdag meldden dat De Ligt naar Juventus vertrekt, laat een officiële mededeling van beide clubs voorlopig op zich wachten. Ajax wacht nog op een garantiebepaling na het mondelinge akkoord over de transfersom. Wanneer het akkoord vertaald is op papier, verwacht De Telegraaf dat de deal halverwege volgende week officieel wordt. De Ligt wordt de komende dagen gekeurd in Turijn en zet daarna zijn handtekening onder een contract tot medio 2024.